Capixaba é morta na frente dos filhos na França; marido é suspeito do crime

Uma capixaba de 41 anos foi morta pelo marido a facadas na frente dos filhos na região de Émerainville, en Seine-et-Marne, na França. Juliana de Oliveira Salomão era natural de Vila Valério, mas morava em Nova Venécia antes de ir para Europa. A informação foi confirmada pela irmã da vítima, Danielle de Oliveira Pigatti, em entrevista ao Folha Vitória. O crime foi registrado na madrugada de quinta-feira (24). O principal suspeito seria o esposo da vítima, que teria tentado se enforcar após crime.LEIA TAMBÉM:>> Acusado de tráfico foi baleado em evento político de Muribeca na Serra>> Operação mira no tráfico e prisão de membros de facção no ES>> Amantes são condenados por matar marido estrangulado em CasteloSegundo o jornal francês Frontières, uma equipe da polícia foi acionada pelo filho mais velho do casal, de 17 anos. O adolescente também ficou ferido ao tentar impedir o crime. Além dele, estava presente na casa o outro filho do casal, de 14 anos. Ele não ficou ferido. O Ministério Público de Meaux emitirá uma ordem de abrigo temporário para os adolescentes.O jornal francês também explicou que, uma investigação sobre “homicídio doloso cometido pelo cônjuge” foi aberta e está a cargo do Serviço Interdepartamental de Polícia Judiciária de Seine-et-Marne.

