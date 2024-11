Capixaba é o maior medalhista do vôlei de praia brasileiro master Capixaba é o maior medalhista do vôlei de praia brasileiro master Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 12h29 ) twitter

Flavinho Pitanga no Campeonato Brasileiro Master de Vôlei

Uma despedida em grande estilo. Um dos personagens mais conhecidos do vôlei de praia capixaba, o veterano Flavinho Pitanga, 62 anos, disputou pela última vez o Campeonato Brasileiro Master de Vôlei, em Saquarema (RJ).E a saída foi por cima, com duas medalhas de ouro no maior competição master do vôlei brasileiro, nas categorias 59+ de duplas e de quartetos. O capixaba é o maior vencedor do torneio.

