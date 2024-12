Capixaba está no top 3 de blend masters de café do Brasil A competição é organizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e tem o objetivo de promover conhecimento em torno... Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 01h47 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h47 ) twitter

O capixaba Jovelino Maier Cypriano está entre os três melhores profissionais da criação de blends de cafés especiais do Brasil. Ele foi premiado com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro de Blends de Café, realizado em Belo Horizonte, entre 20 e 23 de novembro. A competição é organizada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e tem o objetivo de promover conhecimento em torno da criação de blends de café e fomentar o trabalho de classificadores, degustadores e mestres de torra. O blend premiado foi feito em parceria com a Buaiz Alimentos.

