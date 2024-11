Capixaba estreia no maior evento de boxe sem luvas do mundo Capixaba estreia no maior evento de boxe sem luvas do mundo Folha Vitória|Do R7 01/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h10 ) twitter

Capixaba estreia no maior evento de boxe sem luvas do mundo

O americano Steven "Savage" Sainsbury ao lado do lutador capixaba Paulo Zé Doido GamesApós quatro meses de espera, o lutador capixaba Paulo "Zé Doido" Games vai fazer a sua estreia no Bare Knucle Fighting Championship, o BKFC. A estreia no maior evento de boxe sem luvas do mundo está marcado para o dia 23 de novembro, quando o brasileiro encara o norte-americano Steven "Savage" Sainsbury.

