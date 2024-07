Capixaba Paulo "Zé Doido" Machado assina contrato com o Bare Knuckle FC Foto: Acervo pessoal Lutador de MMA com mais de 20 lutas no currículo, o capixaba Paulo "Zé Doido" Machado assinou contrato...

Alto contraste

A+

A-

Lutador de MMA com mais de 20 lutas no currículo, o capixaba Paulo "Zé Doido" Machado assinou contrato com o maior evento de boxe sem luvas do mundo, o Bare Knuckle Fighting Championships (BKFC).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Capixaba vai lutar em evento que pertence a Conor McGregor

• Riscos de voos longos para a saúde: entenda os perigos e previna-se

• Jejum de cinco dias: nutricionista alerta sobre os danos à saúde; veja caso da Maíra Cardi



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.