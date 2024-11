Capixaba Savinho é o quarto melhor jogador jovem do mundo Capixaba Savinho é o quarto melhor jogador jovem do mundo Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h50 ) twitter

O atacante Savinho, do Manchester City, ficou em quarto lugar na premiação de melhor jogador sub-21 do mundo, uma das categorias da Bola de Ouro, tradicional premiação da revista francesa France Football entregue aos melhores do mundo.A festa acontece nesta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.VEJA TAMBÉM:> Bola de Ouro e Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa são a mesma coisa?> Vini Jr. e Real Madrid decidem não comparecer à cerimônia do prêmio Bola de Ouro> Revista divulga posições das jogadoras brasileiras na Bola de OuroO capixaba Savinho, de 20 anos e natural de São Mateus, foi indicado pela temporada com a camisa do Girona, sensação do futebol espanhol na temporada 2023/2024.Depois de se destacar pelo time espanhol, o atacante foi contratado pelo Manchester City, seu atual clube. E tem arrancado elogios frequentes do treinador Pep Guardiola.

