Capixabas brilham nas Paralimpíadas de Paris Brasil termina os Jogos Paralímpicos de Paris com uma inédita quinta colocação geral, com recorde de medalhas e participação importante... Folha Vitória|Do R7 08/09/2024 - 11h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 11h10 ) ‌



O Brasil fechou os Jogos Paralímpicos de Paris-2024 neste domingo (8) com recorde de medalhas e uma inédita quinta colocação no quadro de medalhas. Foram 89 pódios: 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Quatro pódios foram com atletas representantes do Espírito Santo.

