Capixabas brilham no mundial universitário de praia Sete dos nove atletas capixabas convocados para participar do Campeonato Mundial Universitário de Praia subiram ao pódio na competição... Folha Vitória|Do R7 12/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sete dos nove atletas capixabas convocados para participar do Campeonato Mundial Universitário de Praia subiram ao pódio na competição. O torneio foi realizado durante a última semana, no Rio de Janeiro (RJ), e contou com a participação de universitários de 35 países, incluindo Estados Unidos, Argentina, Polônia, Japão e Alemanha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Capixabas conquistam ouro em Campeonato Mundial Universitário

• Auditores fiscais tributários combatem desfalques a imposto

• Mega-Sena pode pagar hoje prêmio acumulado em R$ 50 milhões