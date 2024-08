Capixabas Consomem Mais Energia: Aumento de 12,56% no Primeiro Semestre Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O consumo de energia nos 70 municípios capixabas atendidos pela EDP aumentou 12,56... Folha Vitória|Do R7 18/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 18/08/2024 - 20h06 ) ‌



O consumo de energia nos 70 municípios capixabas atendidos pela EDP aumentou 12,56% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com a distribuidora, essa alta reflete o crescimento econômico regional, aquisições de equipamentos de refrigeração e as ondas de calor.

