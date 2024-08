Capixabas prontos para brilhar no Mundial Universitário de Praia Foto: Divulgação/Fuec Nove atletas do Espírito Santo, sendo oito da Multivix e um da UVV, foram convocados para representar... Folha Vitória|Do R7 29/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 10h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nove atletas do Espírito Santo, sendo oito da Multivix e um da UVV, foram convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial Universitário de Esportes de Praia, que acontece de 2 a 8 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• VÍDEO | Capixaba Day McCarthy surge aos prantos após condenação por racismo

• Capcom opta por não reviver Dino Crisis e criador explica o motivo

• Sábado é dia de torcer pelo rugby capixaba em Cariacica