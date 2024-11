Cariacica abre concurso para professores com salário de até R$ 4,7 mil Cariacica abre concurso para professores com salário de até R$ 4,7 mil Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da chamada

A Prefeitura de Cariacica abriu, nesta quarta-feira (16), as inscrições para o concurso do magistério. Os salários podem chegar a R$ 4.779,23, além do tíquete-alimentação no valor de R$ 600.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Folha Vitória:

Startup carioca Bizuu capta R$ 6 mi em investimentos

Feira de tecnologia automotiva com entrada gratuita em Vitória

Clawball: Futebol de gatos em VR lança hoje de graça no Meta Quest