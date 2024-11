Cariacica deve abrir concurso com mais de 400 vagas ainda em 2024 Cariacica deve abrir concurso com mais de 400 vagas ainda em 2024 Folha Vitória|Do R7 19/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h29 ) twitter

Cariacica concurso 2024

A Prefeitura de Cariacica se prepara para divulgar o edital de um concurso público com 452 vagas e formação de cadastro de reserva para o quadro geral de servidores do município.> Siga o Folha Vitória no LinkedIn para ficar por dentro de outras oportunidades de emprego!Segundo informou à reportagem, o edital está previsto para ser divulgado ainda em 2024. Detalhes sobre o processo de seleção, datas de inscrição e salários não foram informados.

