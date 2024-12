Cariacica impõe limite de horário para distribuidoras de bebidas Quem descumprir, pode ter que pagar multa de até R$ 2.251,60 e, em casos graves, o estabelecimento poderá ser fechado por até seis... Folha Vitória|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O município de Cariacica decidiu limitar o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas localizadas na cidade. A partir de agora, os estabelecimentos só poderão abrir as portas das 7h às 22h. A nova medida acontece dias após a Prefeitura de Vila Velha também realizar uma restrição no horário desse tipo de comércio por meio da lei de autoria do prefeito, Arnaldinho Borgo.

Para mais detalhes sobre essa nova regulamentação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Polícia conclui inquérito sobre morte de irmãos de 14 e 15 anos em Linhares

Lewis Clark promove funding responsável no Brasil

Em caso raro, professora fica presa no próprio corpo e passa um ano paralisada