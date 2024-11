Cariacica terá árvore de Natal de 23 metros, Casa do Papai Noel e roda-gigante Cariacica terá árvore de Natal de 23 metros, Casa do Papai Noel e roda-gigante Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 22h29 ) twitter

Árvore de Natal em Cariacica

As festividades de fim de ano em Cariacica contarão este ano com uma Vila de Natal no Parque O Cravo e a Rosa, no bairro Nova Brasília. De acordo com a prefeitura, no local será instalada uma árvore de 23 metros, além de roda-gigante e brinquedos com acessibilidade e Casa do Papai Noel.A previsão é que a Vila de Natal seja inaugurada no dia 22 de novembro, às 19h.

