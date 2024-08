Carol, a Medalhista que Brilha no Galo! Foto: Pedro Souza/Atlético-MG Medalhista olímpica com a seleção brasileira feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris... Folha Vitória|Do R7 17/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 21h06 ) ‌



Medalhista olímpica com a seleção brasileira feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a central Carol é torcedora do Atlético/MG e foi dar uma força ao Galo neste sábado, no jogo contra o Cuiabá, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão.

