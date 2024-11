Carreta tomba e deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno Carreta tomba e deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 07h48 (Atualizado em 29/11/2024 - 07h48 ) twitter

Carreta tomba e deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno

O trânsito desta sexta-feira (29) começou complicado para o motorista que segue da Serra para Cariacica pela Rodovia do Contorno. No início da manhã, uma carreta tombou na pista.De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, na região de Jacuí, na Serra, no sentido Sul. O transito ficou lento da região.LEIA TAMBÉM:>> Mega-Sena: duas apostas do ES levam prêmio na quina; veja resultado>> Desaparecimento de médico do ES: esposa desabafa após 10 anosAté o momento, não há informação sobre feridos. A reportagem procurou a Eco101, concessionária responsável pela via, para saber mais detalhes sobre o acidente, mas até o momento não houve retorno.

