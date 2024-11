Carro atinge loja de eletrodomésticos após capotar em Vitória Carro atinge loja de eletrodomésticos após capotar em Vitória Folha Vitória|Do R7 26/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 26/10/2024 - 14h09 ) twitter

Carro atinge loja de eletrodomésticos

Um motorista perdeu o controle da direção do carro e, depois de capotar várias vezes, bateu em uma loja de eletrodomésticos no Centro de Vitória. O acidente aconteceu no início da manhã deste sábado (26).O acidente aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o motorista seguia no sentido Cariacica quando perdeu o controle do carro e capotou.

