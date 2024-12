Carro capota em avenida na Enseada do Suá após colidir com poste em Vitória De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, apenas o motorista estava no veículo no momento do acidente Folha Vitória|Do R7 08/12/2024 - 07h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 07h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Crédito Júlio Pessanha Na tarde deste sábado (7), um acidente de trânsito interrompeu por alguns minutos a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Um veículo Renault Sandero de cor branca, que trafegava no sentido Centro, atingiu um poste e capotou.De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, apenas o motorista estava no veículo no momento do acidente. O homem, que não teve sua identidade divulgada, foi socorrido rapidamente e levado por uma ambulância do Samu para atendimento médico. Não foi informado, até o momento, o estado de saúde da vítima.Leia também:> Motorista é condenado a 90 anos de prisão após matar mulher em acidente no ES> Justiça condena ex-agentes da PRF pela morte de Genivaldo em "câmara de gás" em Sergipe> Tiroteio contra posto da PM deixa homem morto em Nova Almeida na SerraAgentes da Guarda Municipal isolaram o local do acidente para permitir os primeiros atendimentos e garantir a segurança dos envolvidos. Durante o processo de remoção do carro, o trânsito foi interditado por alguns minutos, mas duas faixas foram liberadas logo após o socorro à vítima. Veja o vídeo abaixo:

Para mais detalhes sobre este acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

"Nosso Segredinho": romance de Natal da Netflix surpreende mantendo o clichê

Retrospectiva do Spotify gera memes nas redes sociais; confira!

Jovens capixabas passam até 8 horas diárias nas redes sociais