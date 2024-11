Casa da Rosa abre curso de enfeites de Natal para mulheres na Serra Casa da Rosa abre curso de enfeites de Natal para mulheres na Serra Folha Vitória|Do R7 04/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h50 ) twitter

A Casa da Rosa, localizada em Feu Rosa, na Serra, abre inscrições nesta terça-feira (05) para o escritório de preparação de enfeites de porta, pensado especialmente para mulheres do município que desejam empreender no Natal.A oficina começará na quarta-feira (06), das 14 às 17h. Ao todo serão 10 vagas disponíveis e para participar é preciso inscrever-se por este link.LEIA TAMBÉM:Grande Vitória começa a semana com mais 2,7 mil vagas de emprego abertasAprovado em concurso descobre que pessoa com mesmo nome assumiu vagaES precisa qualificar 279,7 mil profissionais até 2027, aponta SenaiO espaço ajuda as mulheres a empreender e produzir peças para consumo próprio. Todo o material necessário para a confecção é fornecido pela Prefeitura da Serra, e as peças ficam em exposição na própria Casa da Rosa.

