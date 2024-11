Casa é interditada após parte desabar durante chuva em Vitória Casa é interditada após parte desabar durante chuva em Vitória Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h49 ) twitter

Casa desabada em Vitória

Parte de uma casa desabou, devido às fortes chuvas durante a madrugada desta quarta-feira (30), no bairro Santa Clara, em Vitória. Após o incidente, a residência precisou ser interditada pela Defesa Civil. Segundo a Prefeitura de Vitória, um homem que mora sozinho no imóvel estava na cozinha no momento do desabamento, mas não se feriu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o ocorrido.

