Casal briga por ventilador e homem ameaça colocar fogo na casa em Cariacica
13/11/2024 - 14h50

Uma discussão entre um casal no bairro Graúna, em Cariacica, terminou em agressão e ameaças. Segundo a Polícia Militar, o conflito teria começado quando a mulher de 40 anos pedir ao marido de 30 anos que desligasse o ventilador, pois o vento a incomodava. Em resposta, ele teria rompido os fios do aparelho com agressividade e em seguida agrediu a vítima e ameaçou por fogo na casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

