Casal é preso por dopar e vender macacos no Rio de Janeiro Os dois são suspeitos de usar bananas com calmante para fazer os animais dormirem. Eles vão responder por crimes contra o meio ambiente... Folha Vitória|Do R7 10/09/2024 - 18h41 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h41 ) ‌



Policiais civis da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (9), um casal acusado de dopar macacos no Jardim Botânico, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Eles foram detidos com remédios calmantes e bananas para dopar os animais.

