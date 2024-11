Caso Priscila Belfort: nova revelação inédita de mulher traz paradeiro após 20 anos de desaparecimento Caso Priscila Belfort: nova revelação inédita de mulher traz paradeiro após 20 anos de desaparecimento Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Priscila Belfort

Em 9 de janeiro de 2004, o desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, chocou o Brasil. Aos 29 anos, ela foi vista pela última vez ao sair do trabalho, no Centro do Rio de Janeiro, para almoçar, e desde então não há vestígios sobre o que realmente aconteceu. Passadas duas décadas, o caso ainda não foi solucionado, mantendo a família em busca de respostas e sendo agora tema da série documental “Volta, Priscila”, no Disney+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Baiano e a Ilha das Lendas tem exclusividade no Worlds 2024 em Londres

Inmet dispara dois alertas para chuva no ES; veja as cidades

Simaria quebra silêncio sobre suposta namorada: "Por que eu iria esconder que gosto de mulher?"