Cat Quest III recebe atualização de conteúdo gratuita para PC
Folha Vitória|Do R7
27/11/2024 - 16h09

Atenção, miaurujos e seus fiéis companheiros de tripulação! A partir de hoje (27), os gataventureiros já podem mergulhar em novos desafios em alto mar com a atualização de conteúdo gratuita para Cat Quest III, disponível para PC (via Steam) e em breve para jogadores dos consoles Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S.

