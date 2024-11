Celebrando 20 anos no ES, festival de metal traz banda grega para Vila Velha Celebrando 20 anos no ES, festival de metal traz banda grega para Vila Velha Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 04h27 (Atualizado em 20/11/2024 - 04h27 ) twitter

Festival de Metal

Um dos eventos mais duradouros e lendários do metal extremo em terras capixabas chega à sua vigésima edição nesta quinta-feira (21). Para assoprar as 20 velas pretas em cima do bolo, os convidados de elite vêm direto da Grécia, a banda Lucifer's Child, headliner do evento.O grupo é formado pelo guitarrista George Emmanuel, ex-membro dos gigantes do black metal Rotting Christ (que também se apresentam em Vila Velha em fevereiro de 2025) e Stathis Ridis, ex-Nightfall.

