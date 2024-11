Celebre o legado de Ayrton Senna com a nova atualização de EA SPORTS F1 24 Celebre o legado de Ayrton Senna com a nova atualização de EA SPORTS F1 24 Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h30 ) twitter

Atualização de EA SPORTS F1 24

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) está feliz em anunciar a segunda parte da terceira temporada de conteúdo para EA SPORTS™ F1® 24, o jogo oficial do Campeonato Mundial de Fórmula Um™ da FIA. Uma Série de Eventos da McLaren Senna 30 Anos acontece até o dia 11 de novembro com uma variedade de desafios in-game e recompensas exclusivas que préstamo homenagem ao lendário Ayrton Senna e seu impacto no mundo do automobilismo, incluindo um novo Desafio Pro com Gabriel Bortoleto, o piloto júnior da McLaren e estrela brasileira da F2.

