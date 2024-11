Celular em sala desafia dia a dia de professores, dizem pesquisadores Celular em sala desafia dia a dia de professores, dizem pesquisadores Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 21h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Celular em sala desafia dia a dia de professores, dizem pesquisadores

“Alguém ficou com alguma dúvida?”, “Gostaria de acrescentar algo?”, “Querem que eu retome alguma ideia?”. O silêncio que atravessa a sala de aula, durante e depois dessas perguntas comuns, costuma funcionar como um banho de água fria para o professor. Ao virar da lousa em direção aos alunos, para entender o silêncio daquele momento, o professor descobre que os alunos já largaram os cadernos e estão com os celulares nas mãos, já em outro mundo. Neste Dia dos Professores (15), é possível que muitos profissionais quisessem de presente uma receita para resolver essa questão e ter uma rotina e interação mais saudável com os alunos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Furto de R$ 1 milhão em Vila Velha foi para comprar armas e drogas

Criança que matou 23 animais não responderá criminalmente

Resumo de notícias desta terça-feira, dia 15 de outubro de 2024