Cesan faz manutenção e 8 bairros podem ficar sem água em Vitória; veja lista Cesan faz manutenção e 8 bairros podem ficar sem água em Vitória; veja lista Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 22h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cesan faz manutenção

Uma manutenção preventiva da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), que acontece nesta quarta-feira (23), pode fazer com que falte águe em oito bairros da Capital. De acordo com a Cesan, a previsão é que os serviços sejam concluídos no mesmo dia, até às 20h. O abastecimento de água será gradativamente normalizado em até 24 horas após o serviço, segundo a companhia. LEIA TAMBÉM: Acidente entre dois ônibus deixa passageiros feridos no Centro de VitóriaVÍDEO | Emocionante: jovens fazem fila e compram todos os biscoitos de idosoAté quando o tempo deve ficar instável no ES? Veja previsãoAté lá, a recomendação é de que os moradores economizem água e pratiquem o reúso. A retomada ocorre primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento e em seguida nos imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

"ES será a capital do ESG no mundo", diz fundador de encontro de líderes globais

Filhotes são adotados, mas mamãe cadela procura um lar para ficar

Homem é preso após matar cachorro enforcado em Marechal Floriano