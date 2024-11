Cesan faz manutenção e pode faltar água em 23 bairros; veja a lista Cesan faz manutenção e pode faltar água em 23 bairros; veja a lista Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h50 ) twitter

Cesan manutenção

A Cesan vai realizar manutenção preventiva no serviço de abastecimento de água em 23 bairros do município da Serra nesta quarta-feira (16) e pode falta água nesses locais.Segundo a companhia, a previsão é que os serviços sejam concluídos até as 17 horas da quarta e a recomendação é que a população economize água e pratique o reúso.

