Cetrel destaca inovações na gestão de recursos hídricos em feira nacional

Durante a FENÁGUA 2024 - Feira Nacional da Água, que ocorreu de 12 a 15 de agosto em São Paulo, a Cetrel apresentou os trabalhos "Utilização do Zoneamento Ambiental como Instrumento para Controle do Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Hídricos Subterrâneos no Polo Industrial de Camaçari, Bahia, Brasil" e "Ferro e Manganês - A Problemática da Presença desses Metais no Desempenho de Sistemas de Remediação".

