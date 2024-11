Chuck Hipolitho fala sobre "Click Clack", primeiro disco dos Forgotten Boys em quase 15 anos Chuck Hipolitho fala sobre "Click Clack", primeiro disco dos Forgotten Boys em quase 15 anos Folha Vitória|Do R7 20/10/2024 - 13h08 (Atualizado em 20/10/2024 - 13h08 ) twitter

Foto: Wilmore Oliveira

Em 1973 Iggy Pop cantou "I am the world's for.." ah, para, né? Quem gosta de rock no Brasil já está cansado de saber de onde os Forgotten Boys tiraram o nome da banda. O que importa mesmo é que a banda está com um disco novo, depois de quase 15 anos. Podem comemorar, roqueiros dos anos 2000! "Click Clack" está disponível em todas as plataformas de streaming e também em mídia física, como o vinil. O álbum é o primeiro desde "Taste It", lançado em 2011, registro que foi uma novidade e também despedida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

