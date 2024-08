Chuva em Alfredo Chaves: Um Recorde Nacional! Foto: Divulgação/ Prefeitura de Alfredo Chaves A cidade de Alfredo Chaves, na região Sul do Espírito Santo, foi o segundo... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 22h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 22h03 ) ‌



A cidade de Alfredo Chaves, na região Sul do Espírito Santo, foi o segundo município do país em que mais choveu em 24h até as 10h desta quinta-feira (1º). Esse é o segundo dia que o município ficou entre os mais chuvosos do Brasil.

