Cicero Lucena vence segundo turno das eleições em João Pessoa

Cicero Lucena

O candidato Cicero Lucena (PP) venceu a disputa para a Prefeitura de João Pessoa, com 63,91% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Marcelo Queiroga (PL) que teve 36,09% dos votos válidos, com 100% das urnas apuradas.

