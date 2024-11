Cidades da Grande Vitória têm mais de 2 mil vagas de emprego Cidades da Grande Vitória têm mais de 2 mil vagas de emprego Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 01h07 (Atualizado em 14/10/2024 - 01h07 ) twitter

Cidades da Grande Vitória têm mais de 2 mil vagas de emprego

Os Sines das cidades da Grande Vitória começam a semana com a oferta de 2.214 vagas de empregos, entre elas açougueiro, ajudante de cozinha e pedreiro. A cidade com a maior oferta de vagas é Serra, com 1.010 oportunidades.Leia também:> Vai chover? Veja previsão do tempo para o início da semana no ES> Bartira Almeida: “Educação é onde mudamos a nossa rota”> IEL-ES abre 18 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 milAs vagas são para ensino médio e superior completo e podem ser acessadas pelo portal Trabalha Vix.

