Cidades do ES recebem novo alerta de chuva; veja previsão do tempo Folha Vitória|Do R7 15/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h29 )

Foto: Flávia Alessandra | Folha Vitória O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuva intensa, válido até as 10h00 do sábado (16). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A chuva será entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos 40-60 km/h.

