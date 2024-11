Cientistas estudam orangotango que usou planta medicinal em ferimento Cientistas estudam orangotango que usou planta medicinal em ferimento Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 13/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Orangotango Rakus

Rakus com o ferimento na bochecha, perto do olho, e depois de ter usado a plantaUm estudo publicado em maio deste ano na revista Scientific Reports detalha como um orangotango, chamado Rakus, tratou uma ferida utilizando uma planta medicinal. O evento ocorreu em junho de 2022, no Parque Nacional Gunung Leuser, na Indonésia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre esse fascinante comportamento animal!

Leia Mais em Folha Vitória:

Incêndio em cobertura na Praia de Itaparica foi criminoso, confirma perícia

Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024

Trabalhador morre após cair do telhado em obra no Palácio Anchieta