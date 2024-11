Cineclube terá sessões com filmes de temática racial para crianças e adolescentes Cineclube terá sessões com filmes de temática racial para crianças e adolescentes Folha Vitória|Do R7 24/11/2024 - 01h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h48 ) twitter

Cineclube

O bairro São Benedito, em Vitória, parte do Território do Bem, ganhará dois dias de apreciação de cinema, parte da programação "Cine Beco", organizada pelo Coletivo Beco e pelo Instituto Conexão Perifa, nos dias 27 e 30 de novembro. Os filmes apresentados trarão temática racial para crianças e adolescentes e as sessões serão abertas ao público.

