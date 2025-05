Clair Obscur: Expedition 33 recebe patch 1.2.3 com ajustes cruciais O patch 1.2.3 de Clair Obscur: Expedition 33 traz melhorias técnicas, correções de bugs e ajustes de equilíbrio, incluindo nerf na... Folha Vitória|Do R7 09/05/2025 - 11h28 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O incrível RPG Clair Obscur: Expedition 33 recebeu o patch 1.2.3, trazendo melhorias significativas na jogabilidade, correções de bugs e ajustes de equilíbrio, especialmente na habilidade Stendhal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as novidades e melhorias do jogo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Leão XIV, o novo papa, já visitou o Brasil. Saiba onde ele esteve

Fraude no INSS: governo vai devolver R$ 292,6 milhões para aposentados entre maio e junho

Caixa abre vagas para estágio de nível médio, técnico e superior