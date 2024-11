Claudia Raia choca ao confirmar ter 17 vibradores e fala o que acontece com o marido: “Ele vai” Claudia Raia choca ao confirmar ter 17 vibradores e fala o que acontece com o marido: “Ele vai” Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h50 ) twitter

Claudia Raia, um dos maiores nomes do teatro e da televisão brasileira, surpreendeu seus fãs recentemente ao compartilhar detalhes de sua vida pessoal que revelam uma perspectiva única sobre a menopausa e a sexualidade feminina. Casada com o ator e diretor Jarbas Homem de Mello, a atriz abriu o coração em uma entrevista ao podcast Poddelas, no YouTube, onde abordou temas que normalmente são mantidos sob sigilo na vida das celebridades. A revelação sobre seu uso de vibradores, inclusive, movimentou a internet e trouxe reflexões importantes sobre o papel desses itens na saúde feminina.

