Climão! Rodri supera Vini Júnior e ganha a Bola de Ouro Climão! Rodri supera Vini Júnior e ganha a Bola de Ouro Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 20h09 (Atualizado em 28/10/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodri Bola de Ouro

Rodri é aplaudido e faz cara de surpreso ao ser anunciado como vencedor do prêmio Bola de Ouro. Não foi desta vez que o Brasil voltou a ter um jogador premiado como melhor do mundo. Em cerimônia realizada no final da tarde desta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França, o meio-campista Rodri, do Manchester City, venceu a Bola de Ouro da revista France Football.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Aluna do Ifes serra copo Stanley e vídeo viraliza nas redes sociais

VÍDEO | Sueli Vidigal recebe alta após internação na Serra

Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024