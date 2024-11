Colesterol alto: 4 sintomas visíveis para ficar em alerta Colesterol alto: 4 sintomas visíveis para ficar em alerta Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 15h50 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colesterol alto

O colesterol alto é um problema de saúde que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 4 em cada 10 adultos têm níveis alterados de colesterol, uma condição que, se não tratada, pode trazer graves consequências para a saúde. Entre os riscos estão o aumento da aterosclerose, infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Neste artigo, vamos destacar os 4 principais sintomas visíveis que podem indicar que algo não está certo com seus níveis de colesterol e como eles podem ser observados no dia a dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Quais os direitos dos funcionários que são demitidos perto da aposentadoria?

O que é ora-pro-nóbis? Chá emagrece e cura doenças; veja como tomar

Pilotos capixabas de kart competem no GP Brasil em Minas Gerais