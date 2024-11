Com 3º melhor técnico do mundo, Brasil pega a Colômbia no Kleber Andrade Com 3º melhor técnico do mundo, Brasil pega a Colômbia no Kleber Andrade Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h49 ) twitter

Foto: Lívia Villas Boas/CBF Brasil e Colômbia fazem nesta terça-feira (29), às 19 horas, o segundo amistoso entre as seleções no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. As duas partidas fazem parte do início de preparação para a Copa América de 2025 e a Copa do Mundo de 2027.Uma das atrações da partida estará sentada no banco de reservas do Brasil. Ou, melhor, em pé ao lado do campo, já que o técnico Arthur Elias costuma passar o jogo inteiro dessa forma, passando informações para as suas jogadoras.

