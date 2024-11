Com alerta de "calor excessivo", ES tem previsão de chuvas intensas Com alerta de "calor excessivo", ES tem previsão de chuvas intensas Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Calor excessivo no ES

Moradores da Grande Vitória estão vivendo um início de final de semana excepcionalmente quente. Nesta sexta-feira (29), as temperaturas estão nas alturas, e quem está transitando nas ruas sofre com a sensação de calor absurdo.O serviço de clima do Google está com um alerta no site de "clima severo" e "calor excessivo", com sensação térmica de 39º C. A Climatempo afirma que a temperatura é de 35ºC, mas alguns termômetros chegam a indicar 39º C. Quem foi a polos comerciais para aproveitar os descontos da Black Friday, por exemplo, sofreu com o sol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mais de 213 mil novos cidadãos conquistam Cidadania Italiana

Acesso a crédito ainda é desafio para empresários

VÍDEO | Funcionário é preso ao aplicar golpe do Pix no próprio chefe em Vitória