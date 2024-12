Com ciúmes, namorado ameaça mulher com faca em Vila Velha O caso aconteceu durante um churrasco que a vítima estava realizando em companhia do companheiro e mais dois amigos Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher de 59 anos foi ameaçada de morte pelo namorado, de 42 anos, em sua casa, localizada no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (7). O caso aconteceu durante um churrasco que a vítima estava realizando em companhia do companheiro e de mais dois amigos. A confraternização, que começou na noite de sexta-feira (01), transcorreu de forma tranquila até o momento em que o namorado da mulher se alterou por ciúmes. Com raiva, o agressor passou a xingar a mulher com palavras de baixo calão e, em seguida, ordenou que os dois amigos se retirassem da casa.

Saiba mais sobre este caso alarmante e suas consequências consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Biossensor criado na Ufes detecta salmonella em alimentos mais rápido

Massagista tem moto roubada após ser rendida por dupla armada na BR-262

Ex-PRFs são condenados pela morte de Genivaldo em Sergipe