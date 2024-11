Com facão, homem empurra esposa durante confusão em Cariacica Com facão, homem empurra esposa durante confusão em Cariacica Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 18h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 18h48 ) twitter

Um homem, que estava com um facão de açougueiro nas mãos, empurrou a esposa e destruiu parte da sala da casa do casal durante uma confusão. O caso aconteceu nesta sexta-feira (22), no bairro Aparecida, em Cariacica. Um vizinho se assustou com o barulho que vinha da residência do casal. O morador da região acionou a polícia para evitar que uma tragédia não acontecesse.LEIA TAMBÉM:>> Saiba quem são os três mortos em ataque a tiros em bar na Serra>> Ataque a tiros deixa mortos e feridos em bar na Serra>> Homem é morto com golpes de tijolo e pedra na SerraAo chegar ao local indicado, os militares tiveram contato com a vítima, de 48 anos, que disse que o marido, de 60 anos, estava com uma faca grande nas mãos, e começou a quebrar os objetos da sala da residência.No momento em que a mulher tentou impedir que o homem continuasse quebrando a sala da casa, a vítima acabou sendo empurrada pelo marido. Após a história contada pela mulher, os policiais abordaram o homem, que não resistiu a ação dos policiais militares. O homem foi algemado e levado para a viatura.Além disso, o facão utilizado pelo homem durante a confusão foi apreendido e, logo depois, todos foram para a Delegacia Regional de Cariacica.

