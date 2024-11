Com o coração do lado direito, torcedora ganha camisa especial do Corinthians Com o coração do lado direito, torcedora ganha camisa especial do Corinthians Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Camisa especial do Corinthians

O amor pelo Corinthians bate forte no peito da pequena Mirella, mas, no caso dela, literalmente do lado direito. A garota, fanática pelo clube, nasceu com uma condição rara chamada de dextrocardia, em que o coração está posicionado no lado direito do corpo. Apesar disso, sua saúde é perfeita, e a paixão pelo futebol só cresce.Em entrevista ao Jornal da Record, a família da menina explica que a condição de Mirella foi descoberta quando ela tinha 6 anos, durante um exame de rotina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Serra terá árvore de Natal "que canta" a partir desta sexta-feira

"Justiça foi feita", diz mãe de vítima de professor acusado de abusar de 21 alunas

"Não tem o que fazer": Trio em caminhão provoca agentes e motorista recusa bafômetro