Comemorações da Semana da Pátria agitam a Grande Vitória Foto: Thiago Soares/Folha Vitória As comemorações da Semana da Pátria começam neste sábado (31) e seguem até 1º de setembro... Folha Vitória|Do R7 29/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h31 ) ‌



As comemorações da Semana da Pátria começam neste sábado (31) e seguem até 1º de setembro, com exposições em shoppings centers da Grande Vitória, Pedalaço da Independência e será encerrado com o Desfile Cívico-Militar de Independência.

