Comemorações épicas: 20 anos de World of Warcraft A produtora executiva Holly Longdale junta-se a outros membros de World of Warcraft para compartilhar detalhes da celebração, que começa... Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 09h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Enquanto os heróis de Azeroth continuam forjando seu caminho pelas profundezas de Khaz Algar em The War Within, mais comemorações estão chegando, já que World of Warcraft se aproxima de seu aniversário de 20 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Delegado que predeu Marujo vira subsecretário de Inteligência

• WoWCast especial apresenta a comemoração do 20º aniversário no jogo

• Ubisoft anuncia beta aberto do game NFL Primetime Fantasy