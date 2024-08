Comemorações Imperdíveis: 50 Anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem Foto: governo do ES O primeiro mosteiro zen-budista da América Latina fica no Espírito Santo e completa 50 anos este mês... Folha Vitória|Do R7 20/08/2024 - 10h13 (Atualizado em 20/08/2024 - 10h13 ) ‌



O primeiro mosteiro zen-budista da América Latina fica no Espírito Santo e completa 50 anos este mês com uma programação super especial no dia 31 de agosto, sábado, a partir das 16 horas, na Praça Torii, onde está o Grande Buda de Ibiraçu.

