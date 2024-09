Comerciante se torna herói e enfrenta agressor em Vila Velha Dono de bar na Glória viu uma mulher ser agredida pelo companheiro e entrou no meio da confusão, mas acabou ferido Folha Vitória|Do R7 07/09/2024 - 21h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 21h30 ) ‌



O dono de um bar foi agredido com soco e até com golpes de barra de ferro ao tentar defender uma mulher do companheiro dela. O crime aconteceu no meio de uma rua no bairro da Glória, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (7).

